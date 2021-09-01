Ronaldo 12 yıl sonra Manchester formasını tekrar giydi

Manchester United'ın Juventus'tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibine 12 yıl aradan sonra geri döndü. Portekizli futbolcu, transferinin ardından ilk kez konuşurken, Manchester United taraftarlarını heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

"Kilit nokta Sir Alex Ferguson'du"

36 yaşındaki Portekizli yıldız, "12 yıl sonra eve döndüğüm için çok mutluyum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Manchester United'a 18 yaşında imza attığımdan beri kilit nokta Sir Alex Ferguson'du. O, benim için futbolda bir baba gibidir." dedi.

"Sahaya çıktığımda neler yapacağımı göreceksiniz"

İngiliz ekibine dönüşü hakkında sözlerine devam eden Cristiano Ronaldo "Manchester United'a dönmek verdiğim en iyi karar. Yeniden evimdeyim, sahaya çıktığımda neler yapacağımı göreceksiniz. Manchester United ile yeni başarılar kazanmak, tarih yazmak istiyorum. Buna hazırım." ifadelerini kullandı.

"Manchester United'a döndüysem, bu onun sayesinde"

Sir Alex Ferguson'a övgü dolu sözlerine devam eden Ronaldo "Sir Alex Ferguson'ı çok seviyorum. Manchester United'a döndüysem, bu onun sayesinde. Taraftarlar da çok özel. Onların bana tezahüratları hala kulaklarımda. En kısa zamanda yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.