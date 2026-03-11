  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Enerji arz güvenliğinde bir sıkıntı yok Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış... ABD-İsrail şimdi ne yapacak? İran hedefindeki yeni yerleri açıkladı İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması: Uygulanan cezaları sileceğiz Sülün Osman taktiğiyle mahkemeyi esir aldı: "Sanık Ekrem"den rüşvet villalarına tek kelime yok! Uzmanlar Siyonistlerin kirli planını açıkladı! Terör devletinin kaçma şansı yok! Bölgesel tansiyon yükseliyor Ekonomik kriz kapıda Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde
Dünya Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı
Dünya

Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

Romanya Ulusal Savunma Konseyi, ABD askerlerinin ülke topraklarında geçici olarak konuşlandırılmasına onay verdiğini açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, basın toplantısında yaptığı açıklamada Romanya Ulusal Savunma Konseyi’nin ABD'nin Romanya topraklarına geçici olarak askeri güç ve silah konuşlandırma talebini onayladığını duyurdu.

Dan, “Konseyde bugün görüşülen konulardan biri, bazı Amerikan askeri teçhizat ve kuvvetlerinin Romanya'ya geçici olarak konuşlandırılmasıydı. Bu, daha önce kamuoyunda da tartışıldığı gibi tanker uçaklarını, izleme ekipmanlarını ve Deveselu füze savunma sistemiyle ilgili olarak bazı uydu iletişim ekipmanlarını kapsıyor” diye konuştu.

Romanya lideri, söz konusu ekipmanın savunma amaçlı olduğunu ve gerçek silahlarla donatılmadığını vurguladı.

Çarşamba günü düzenlenen Yüksek Ulusal Savunma Konseyi toplantısının gündeminde, Ortadoğu'daki operasyonlara katılabilecek ABD askeri güçlerinin Romanya topraklarında geçici olarak konuşlandırılması ile ilgili analiz yer aldı. Konseyin kararı onay için Parlamentoya sunuldu.

ABD Ortadoğu'daki operasyonlar için Romanya'da bir üsse geçici olarak savaş uçakları ve 500'e kadar asker konuşlandırabileceğini bildirmişti.

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...
Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

Dünya

Saddam’ı satanlar yine iş başında! Irak’tan ABD üslerini vuran İran’a tepki: Seyirci kalmayacaklarmış...

ABD ekonomisi için kritik veri açıklandı!
ABD ekonomisi için kritik veri açıklandı!

Dünya

ABD ekonomisi için kritik veri açıklandı!

Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"
Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"

Dünya

Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk"

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu
Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Dünya

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23