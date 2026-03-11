Romanya’dan ABD askerlerine yeşil ışık: ABD güçlerine Romanya kapısı açıldı

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, basın toplantısında yaptığı açıklamada Romanya Ulusal Savunma Konseyi’nin ABD'nin Romanya topraklarına geçici olarak askeri güç ve silah konuşlandırma talebini onayladığını duyurdu.

Dan, “Konseyde bugün görüşülen konulardan biri, bazı Amerikan askeri teçhizat ve kuvvetlerinin Romanya'ya geçici olarak konuşlandırılmasıydı. Bu, daha önce kamuoyunda da tartışıldığı gibi tanker uçaklarını, izleme ekipmanlarını ve Deveselu füze savunma sistemiyle ilgili olarak bazı uydu iletişim ekipmanlarını kapsıyor” diye konuştu.

Romanya lideri, söz konusu ekipmanın savunma amaçlı olduğunu ve gerçek silahlarla donatılmadığını vurguladı.

Çarşamba günü düzenlenen Yüksek Ulusal Savunma Konseyi toplantısının gündeminde, Ortadoğu'daki operasyonlara katılabilecek ABD askeri güçlerinin Romanya topraklarında geçici olarak konuşlandırılması ile ilgili analiz yer aldı. Konseyin kararı onay için Parlamentoya sunuldu.

ABD Ortadoğu'daki operasyonlar için Romanya'da bir üsse geçici olarak savaş uçakları ve 500'e kadar asker konuşlandırabileceğini bildirmişti.