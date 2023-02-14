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Dünya Romanya'da şiddetli deprem
Dünya

Romanya'da şiddetli deprem

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:28:00 -
Romanya'da şiddetli deprem

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Drobeta-Turnu Severin kentinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Derinliği 40 kilometre olarak belirlenen 5,7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin Sırbistan dahil bazı bölge ülkelerinde de hissedildiği kaydediliyor.

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