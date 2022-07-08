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Spor Romanya tarafından bomba iddia: Erdoğan yıldız ismi Galatasaray'a getirebilir
Spor

Romanya tarafından bomba iddia: Erdoğan yıldız ismi Galatasaray'a getirebilir

İngilizler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis arasında geçen 'Hagi' sohbetini manşetlere taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:13:00 -
Romanya tarafından bomba iddia: Erdoğan yıldız ismi Galatasaray'a getirebilir

İngiliz gazetesi The Scottish Sun, Romanya yerel medyasına dayandırdığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis arasında "Hagi" sohbeti geçtiğini yazdı.

Erdoğan'ın, Türk futbolunun da efsane isimlerinden olan "Karpatların Maradonası" lakaplı Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin, geleceğini merak ettiği belirtilirken bir Rumen yetkili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol konuşmaya çok ilgiliydi ve özellikle Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis hakkında bilgi almak istedi" dedi.

"İleride babası gibi Galatasaray'da oynar"

Yetkili, "Bizim cumhurbaşkanımız Futbolun Kralı'nın (Hagi) iyi olduğunu, kendi kulübüyle futbol akademisinde çalıştığını ve yeni yetenekler yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Ianis'in nasıl olduğunu merak etti" ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dediğini söyleyen yetkili, Iohannis'nin Küçük Hagi'yi övdüğünü belirtti.

The Scottish Sun, Küçük Hagi'nin daha önce Galatasaray'da oynamak istediğini söylediğini hatırlattı:

"Sevdiğim bir kulüp. Onunla (Galatasaray) büyüdüm, İstanbul'da doğdum. Geleceğin benim için ne getireceğini bilmiyorum ama kulübüme (Rangers) bağlıyım."

Erdoğan uğraşıyor

Romanya basının önde gelen spor sitesi RoFtbl'nin haberinde ise 'Recep Tayyip Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor' denildi.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

İnsanlar hayat pahalılığı ile mücadele ederken onların dertlerine çare aramak yerine futbol ve futbolcu ile meşgul olmak çok yerinde bir davranış. Helal olsun ne diyelim.
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