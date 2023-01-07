  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunun adı darbe!

EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

Kurtlar Vadisi'ne Teşkilat'tan öyle bir isim geliyor ki... İsmi duyanlar kulaklarına inanamadı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bu duayı okuyanlar evinde altın dolu küp buldu, yastıkların altında...

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Bak sen şu Alman bakanın yaptığına! Oğlunu askeri helikopterle tatile götürdü

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı
Spor Roman Abramovich Türkiye'nin en büyüğünü satın almak için resmen adım attı! Çok büyük ters köşe
Spor

Roman Abramovich Türkiye'nin en büyüğünü satın almak için resmen adım attı! Çok büyük ters köşe

Rus milyarder Roman Abramovich'in Başakşehir ya da Kasımpaşa'dan birini alması beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Roman Abramovich'in Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren ile geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir araya geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:52:00 - 2023-01-07 12:54:15
Roman Abramovich Türkiye'nin en büyüğünü satın almak için resmen adım attı! Çok büyük ters köşe

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç, için geçtiğimiz günlerde Başakşehir ya da Kasımpaşa'dan birini almak istediği yönünde iddialar ortaya atılırken, bu kez ortaya atılan iddia çok konuşulacak türden. Buna göre; Galatasaray'ı almak üzere ilk görüşmeyi gerçekleştirilen Abramoviç, bir dizi temaslarda bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda İzmir ekibi Göztepe'yi satın alma girişimleriyle Türkiye'de tanınmaya başlayan Abramoviç, anlaşma sağlayamamış ve Göztepe'yi satın alma hayalini rafa kaldırmıştı. O günden bu yana Türkiye'ye ara ara ziyarette bulunan Rus milyarder, burada yatırım yapmaya karar verdiği iddia edilmiş, hatta Abramoviç'in almak istediği takımın Başakşehir ya da Kasımpaşa'dan biri olduğu öne sürülmüş. Sosyal medyada ek olarak Beşiktaş iddiaları gündeme gelmişti.

O günden sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Abramoviç, ülkeye hayran kaldı ve ayrılmak istemediği bilinirken, Rus milyarderin İstanbul'da kendine ev bile yaptırdığı ve burada yatırımlarda bulunmak istediği öğrenilmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Abramoviç'in Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren ile geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin masasında Rus ve yabancı olduğu tahmin edilen bazı kişilerle Galatasaray camiası tarafından tanınan iki önemli ismin de yer aldığı öne sürüldü.

Bu görüşmenin şahitleri camianın kanaat önderlerinden olan Süren’in Abramovic ile “Galatasaray’ın satışı için ilk görüşmeyi yaptı” iddialarını ortaya atıldı.

Türkiye'den takım satın almakta ciddi

İkilinin görüşmesi bir süre önce The Mirror gazetesi tarafından ortaya atılan, “Abramovic, Türkiye’den bir takım satın almak istiyor” iddiasını gündeme getirdi. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Chelsea ile ilişkisini koparmak zorunda kalan Rus işadamının Türkiye’ye yerleştiği ve Bebek’i kendisine üs olarak seçtiğinin belirtildiği haberde, Abramovic’in alabileceği Türk kulüpleri sıralanmıştı. 

Faruk Süren'in sözleri akıllara geldi

Galatasaray’ın UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası’nın kazandığı dönemde başkanlık yapan Faruk Süren ise 2017 yılında yaptığı bir açıklamada “Kulübün satılması mümkün değil ancak ortaklık olabilir. Finansal açıdan kötü durumdayız. Galatasaray elimizden gidiyor. Üzülerek söylüyorum, böyle devam ederse küme düşeriz” ifadelerini kullanmıştı.

Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı
Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı

Ekonomi

Abramoviç'in Türkiye'de akaryakıta ödediği para dudak uçuklattı

Roman Abramovich Türkiye devini satın alıyor
Roman Abramovich Türkiye devini satın alıyor

Spor

Roman Abramovich Türkiye devini satın alıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23