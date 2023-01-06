Rus milyarder Roman Abramovich Türkiye devini satın alıyor! Para yağdıracak

Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi zorun olarak satmış ve yeni bir yatırım arayışına girmişti. Bir süre Göztepe'yi alacağı iddia edilen ancak bu iddiaların asılsız olduğu anlaşılan Roman Abramovich ile ilgili, İngiliz basını son noktayı koydu. Roman Abramovich'in, İstanbul'da ikamet etmeye başladığı ve şehirden bir takım almak istediği öne sürülmüştü.

Bu iddialar ortalıkta dolaşırken spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan olay bir açıklama geldi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Abramovich ile ilgili flaş bir iddia ortaya koydu. Toroğlu, "Roman Abramovich'in ciddi ciddi Türkiye'de takım aradığı konuşuluyor. Büyük takımlardan bile bazıları kulağıma geldi." dedi.

Söylentilerin arkasındaki takımın Beşiktaş olduğu öne sürülüyor.