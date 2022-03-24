Roman Abramoviç kimdir? Abramovich nereli kaç yaşında? Roman Abramoviç serveti ne kadar?

Roman Abramoviç, 24 Ekim 1966 SSCB Saratova doğumludur. Rus-Litvanyalı-İsrailli-Portekizli milyarder iş adamı, yatırımcı ve politikacıdır. Daha önce 2000'den 2008'e kadar Çukotka Özerk Okrugu'nun valisi olarak görev yapmıştır. İngiltere'nin Chelsea FC Spor Kulübü sahibidir.

Abramoviç, 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar dolar olarak tahmin edilen servetiyle, İsrail'in en zengin ikinci, Rusya'nın 11. en zengini, Portekiz ve Litvanya'nın en zengin kişisi yaptı. Dünyanın 120. en zengin kişisidir. 1999-2013 yılları arasında Çukotka'da okullar, hastaneler ve altyapı inşa etmek için 2.5 milyar dolardan fazla bağışla, yaşayan diğer Ruslardan daha fazla bağışta bulunmuştur.

Yahudi Kültürü ve Dini Forumu tarafından son 20 yılda Rusya, ABD, İngiltere, Portekiz, Litvanya, İsrail ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkısından dolayı tanındı. Abramoviç, eleştirmenleri tarafından bir oligark olarak gösterildi. Abramoviç Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlıklarına sahiptir.

Roman Abramoviç serveti ne kadar?

Roman Abramoviç şu anda 2 yata sahiptir. Eclipse 165m ve Luna 115m. Pelorus isimli 115 metrelik megayatını 300 milyon dolar karşılığında Mayıs 2011'de Amerikalı müzik ve Film yapımcısı David Geffen'e sattı.

The Bandit isimli 30 kişilik Yemek salonu, lavaboları altın kaplamalı mutfağı olan Boeing 767 jete sahip. Bu değişikliklerle birlikte uçağın 300 milyon dolara malolduğu belirtilmektedir. Ayrıca iki adet helikoptere sahiptir.

Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı olan otomobil filosuna sahip olup, Londra'da, Eaton Meydanı'nda 6 katlı bir evi 28 milyon Sterline satın alan Abramoviç'in ülkenin batısındaki Sussex'te 450 hektarlık arazisi Moskova, Cote d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerde çok sayıda mülkleri vardır.

2005 yılında, Londra'da açık artırmayla satışa çıkan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarında bulunan 850 gramlık trüf siyah mantarı, 28 bin pound'a satın aldı.