Roma, Smalling için Manchester United ile anlaştı
Manchester United'dan Chris Smalling'i kiralayan Roma oyuncunun bonservisini aldı.
İtalyan ekibi Roma, kiralık futbolcusu Chris Smalling'in bonservisini satın aldı.
2010 senesinde Sir Alex Ferguson döneminde Fulham'dan Manchester United'a katılan Smalling 323 maça çıktı ve 18 gol atmayı başardı. Kırmızı Şeytanlar ile 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki savunmacı 2019 yılında Roma'ya kiralık olarak gitmişti.
Roma kiralık oyuncusu Smalling ile 4 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan kulübü, bonuslarla birlikte United'a 20 milyon Euro verecek.