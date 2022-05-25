Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Roma ile Feyenoord finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı hangi kanalda?
Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Roma ile Feyenoord kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE
Roma ile Feyenoord bu akşam yani 25 Mayıs Çarşamba akkşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tv 8,5'dan naklen yayımlanacak.
Roma- Feyenoord maçı muhtemel 11’leri:
Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham
Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra, Dessers