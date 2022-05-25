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Spor Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE
Spor

Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Roma ile Feyenoord finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne zaman saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 09:23:00 -
Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE

Bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Roma ile Feyenoord kupa için karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Roma-Feyenoord maçı saat kaçta? Roma-Feyenoord maçı CANLI İZLE

Roma ile Feyenoord bu akşam yani 25 Mayıs Çarşamba akkşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak. Maç Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tv 8,5'dan naklen yayımlanacak.

Roma- Feyenoord maçı muhtemel 11’leri:

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Kokcu; Nelson, Til, Sinisterra, Dessers

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