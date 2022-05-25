Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?
Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu. Konferans Ligi'ni yakından takip edenler Roma-Feyenoord finalinin kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne oldu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord Arnavutluk'un başkenti Tiran'da karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?
Roma-Feyenoord maçı TSİ 22.00'de başladı. Maç Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.