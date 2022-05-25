  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?
Spor

Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?

Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu. Konferans Ligi'ni yakından takip edenler Roma-Feyenoord finalinin kaç kaç sona erdiğini araştırıyor. Peki, Roma-Feyenoord maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-25 22:54:00 -
Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord Arnavutluk'un başkenti Tiran'da karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Roma-Feyenoord maç sonucu | Konferans Ligi şampiyonu kim oldu?

Roma-Feyenoord maçı TSİ 22.00'de başladı. Maç Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay