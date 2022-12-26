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Yerel Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Manisa'da, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon lira karşılığında satmak isteyen S.D. gözaltına alındı... Şüphelinin kaçak kazı yaparak lahdi kendisinin toprak altından çıkardığını söylediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:38:00 - 2022-12-26 12:57:45
Roma dönemine ait gizemli lahdi 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı! Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığından şüphelendikleri S.D.'yi takibe aldı. Ekipler, S.D.'nin, elindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahdi 5 milyon liraya Ankara'dan gelen şüphelilere satmak istediği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen jandarma, S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu. 

Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 82 santimetre uzunluğunda, 64 santimetre eninde ve 53 santimetre yüksekliğinde, kabartmalarla süslü lahit hakkında soruşturma sürüyor.

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