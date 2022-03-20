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Spor Roma derbide Lazio'yu perişan etti
Spor

Roma derbide Lazio'yu perişan etti

İtaya Serie A'da Roma, başkent derbisinde Lazio'yu ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 23:47:00 -
Roma derbide Lazio'yu perişan etti

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan başkent derbisini Roma 3-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 1 ve 22. dakikalarda Tammy Abraham, 40. dakikada Lorenzo Pellegrini kaybetti.

Evindeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Roma, puanını 51'e yükseltti. 2 maç aradan sonra yenilen Lazio ise 49 puanda kaldı.

Roma, milli aradan sonra Sampdoria'ya konuk olacak. Lazio ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.

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