Roma-Bakü hattında kritik zirve: Meloni enerji için Azerbaycan yolcusu

İtalya ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık, Başbakan Giorgia Meloni’nin Bakü ziyaretiyle yeni bir aşamaya taşınıyor. Roma ve Bakü arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmeyi hedefleyen ziyaret, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa için hayati önem kazanan enerji arz güvenliği çerçevesinde büyük önem taşıyor.

Enerji iş birliğinde TAP vurgusu

Azerbaycan’ın Hazar Denizi kaynaklarını Avrupa’ya bağlayan Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası olan TAP, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinde yer alıyor. TAP Genel Müdürü Luca Schieppati, hattın faaliyete geçmesinden bu yana İtalya’ya toplam 47,5 milyar metreküp (bcm) doğal gaz sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Schieppati, TAP’ın Avrupa genelinde ise 57 milyar metreküpten fazla gaz ulaştırarak kıtanın tedarik yollarını çeşitlendirdiğini ve sistem esnekliğine büyük katkı sağladığını vurguladı.

İtalya’nın doğal gaz ihtiyacının %16’sı Bakü’den

İtalyan enerji şirketi SNAM SpA tarafından paylaşılan verilere göre, Azerbaycan gazı İtalya’nın enerji sepetinde kritik bir paya sahip. 2025 yılı verilerine göre:

TAP üzerinden taşınan gaz, İtalya’nın toplam doğal gaz talebinin yaklaşık %16 ’sını karşılıyor.

’sını karşılıyor. Boru hattı üzerinden yapılan ithalatta (LNG hariç) Azerbaycan gazının payı %25 seviyesine ulaştı.

Avrupa pazarı için kilit kapı: İtalya

İtalya, sadece bir alıcı olarak değil, aynı zamanda Azerbaycan gazının Avrupa içlerine taşınması için stratejik bir giriş noktası ve dağıtım merkezi (hub) olma rolünü pekiştiriyor. Meloni’nin ziyaretinde, mevcut kapasitenin artırılması ve yeşil enerji geçişi süreçlerinde yapılacak yeni yatırımların da masada olması bekleniyor.

Bu ziyaretin, Akdeniz ve Kafkasya arasındaki enerji köprüsünü sağlamlaştırırken, Roma’nın bölgedeki jeopolitik etkisini de artıracağı öngörülüyor.