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Medya

Rol alacağı yeni proje sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman için konuşulan Engin Altan Düzyatan ile ilgili bomba iddia

Diriliş Ertuğrul’daki başarısıyla dünya gündemine oturan oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman dizisine katılması konuşulurken hangi dizide rol alacağı sosyal medyada yayıldı. İddialara göre Engin Altan Düzyatan’a ES Film’in hazırlıklarını yaptığı Barbaros dizisi için akıllarda olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:16:00 - 2020-07-07 12:18:38
Rol alacağı yeni proje sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman için konuşulan Engin Altan Düzyatan ile ilgili bomba iddia

Engin Altan Düzyatan, 5 sezon süren Diriliş Ertuğrul başarısının meyvelerini toplamaya devam ediyor. Yurt dışında yayınlandığı her ülkede büyük kitleleri etkileyen dizi ile dünya çapında ismini duyuran oyuncu, hayranları tarafından 1 sezon boyunca Kuruluş Osman dizisine katılması için mesajlar aldı.

Ancak ne yapımcının böyle bir düşüncesi vardı ne de hikayede Engin Altan Düzyatan’a yer açıldı. Kuruluş Osman dizisi hayranları ise beyhude bir çabayla 1 sezon boyunca ünlü oyuncunun dizide yer alması için büyük çaba sergiledi ama olumlu bir gelişme yaşanmadı.

Engin Altan Düzyatan, her dönem farklı bir rolle izleyicilerin karşısına geçmeyi hedefleyen birisi. Aynı rolleri canlandırmak istemeyen oyuncudan, TRT1 tarafından yeniden ekranda yer alması isteniyor.

ES Film’in hazırlıklarını yaptığı Barbaros dizisi için akıllardaki ismin Engin Altan Düzyatan olduğu sosyal medyaya yansıdı.

Çağatay Ulusoy’un projeden ayrılmasından sonra dikkatler kimlerin yapıma dahil olacağına çevrildi. Büyük bütçeli dizi, TRT1 tarafından çok önemseniyor.

TRT1 yöneticilerinin de Engin Altan Düzyatan’ı ekranda yeniden görmeyi çok istediği şeklinde sosyal medyaya çeşitli iddialar düştü.

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