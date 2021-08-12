Roketsan'dan heyecanlandıran paylaşım: Dünya devlerinin buluşma noktasında
Roketsan, Türk mühendisleri tarafından, su üstü ve su altı hedeflere karşı geliştirilen milli torpidoların 17-20 Ağustos'ta IDEF 2021 Fuarı'nda sergileneceğini duyurdu.
Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen torpidoların IDEF 2021 fuarında sergileneceğini duyuran Roketsan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Türk mühendisleri tarafından, su üstü ve su altı hedeflere karşı yerli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk millî torpidoları, 17-20 Ağustos'ta Türkiye'nin ve dünya savunma devlerinin buluşma platformu IDEF 2021'de."