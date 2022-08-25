Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye adım adım geliyor

Fenerbahçe'nin son bir aydır Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao ile ilgilendiği iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin teklifinin 10 milyon euro olduğu iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin son bir aydır Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao ile ilgilendiği iddia ediliyor... 11 Ağustos 2022 tarihli Il Messaggero gazetesinde Fenerbahçe ayın başlarında Brezilyalı stoper için bir de teklif yaptığı belirtilmişti.

O haberde sarı-lacivertlilerin teklifinin 10 milyon euro olduğu iddia edildi. Ancak Udinese'nin alacağı rakamın 1.5 milyon euro'sunu yani yüzde 15'ini artı performansına göre yüzde 4,5'unu da eski takımı Bahia'ya vereceği için rakamı kabul etmedi.

Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Becao, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Rodrigo Becao'nun hayatı, kariyeri ve özellikleri araştırılıyor. Peki, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Nereli?

Rodrigo Becao kimdir?

Rodrigo Becão olarak bilinen Rodrigo Nascimento França, İtalya Serie A kulübü Udinese için defans oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur.

Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Brezilya'nın Salvador kentinde dünyaya gelmiştir. İtalya'nın udinese takımında oynayan 1996 doğumlu 1.91 cm boyundaki brezilyalı stoper. 2019 yılında 1.6 milyon euro'ya brezilya'nın bahia takımından transfer edilmiştir. Attila Szalai'nin satılması dedikoduları ile birlikte fenerbahçe'nin radarına girmiştir.

Doğum tarihi: 19 Ocak 1996 (26 yıl yaşında).

Kilo: 79 kg

Boy: 1,91 m

Numara: 50 (Udinese Calcio / Defans)

Katılma tarihleri: 2019 (Udinese Calcio), 4 Temmuz 2018 (PFK CSKA), 2015 (EC Bahia)