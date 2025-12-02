Robot kafe açıldı: Kahveler robotlardan!

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliyet Araba Müzesi'nde, sadece robot'un çalıştığı "Robot Kafe" ziyaretçilerin ilgi modağı olmayı başardı.

Robot kafede sıcak ve soğuk içiceklerin hazırlanması ve servis edilmesinde tam otomasyonlu bir sistem kullanılıyor. İçeceklerinin bir robot tarafından hazırlandığını izleyen müşteriler için de farklı bir deneyim oluyor.

Müzenin Operasyon ve Pazarlama Müdürü Muhammed el-Kudat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin yapımı bir robotun çalıştığı "otomatik kafenin" amacının yalnızca ticari hizmet değil aynı zamanda robotik otomasyon alanında "Ar-Ge çalışmalarına da katkı sağlamak" olduğunu söyledi. Robot'un deneme aşamasında olduğunu belirten Kudat, , robotun yaklaşık 2 aydır herhangi bir müdahale olmadan kahve hazırlayıp servis ettiğini aktardı.

Robot, araba müzesinin konseptine uygun çizimleri kahvenin üzerine yapabiliyor.