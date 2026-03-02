İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu.
Terör saldırılarına misilleme yapan İran bugün sabah saatlerinde ABD ve İsrail üslerinin bulunduğu Bahreyn'e yoğun hava saldırısı düzenledi
İran, Bahreyn Limanı'nda demirleyen ABD bayraklı Stena Imperative adlı petrol tankerine saldırdı. Tankerde geniş çaplı yangın çıktı.
Stena Imperative, ABD Denizcilik İdaresi'nin Tanker Güvenlik Programına kayıtlı, ABD bayraklı orta menzilli bir ürün tankeri olarak hizmet veriyor.
İki füze isabet etti
Reuters’ın aktardığına göre, ABD bayraklı Stena Imperative tankerine bugün erken saatlerde Bahreyn limanında iki füze isabet etti ve çıkan yangın söndürüldü.
Mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.