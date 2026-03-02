Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik terör saldırıları devam ediyor. İran da misilleme yaparak Orta Doğu’daki ABD üslerini ve İsrail’i vuruyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in ölümüne rağmen psikolojik üstünlüğü ele geçiren İran, özellikle Bahreyn’deki üsleri havaya uçururken, Kuveyt’te çok sayıda Amerikan savaş uçağını imha etti.

İran’ın İncirlik Üssü’ne de saldırmasını bekleyen birçok odak ise avucunu yaladı. Özellikle CHP medyası İncirilik Üssü’nden canlı yayınlar yapıp “fırsatçılık yapmaya” kalkıştı.

KARA ÇALACAK BİR AÇIK BULAMADI

Ancak İran Türkiye aleyhine hiçbir eyleme ve söyleme kalkışmadı.

Devletin, asrın felaketi adıyla tarihe geçen ve 11 ili yıkan deprem felaketinin ardından 'asrın inşası' seferberliğiyle 3 yıl içinde depremzedeler için yaptığı 550 binden fazla konut başarısı için “Babanızın parasıyla yapmadınız" diyerek hazımsızlığını ortaya koyan ve ülke yararına birçok projeyi eleştirmek için açık açık yalan söylemek dahil elinden geleni ardına koymayan Nefes yazarı Deniz Zeyrek, İran’ın Türkiye kararını değerlendirirken, bu kez hükümete kara çalacak bir nokta bulamadı.

Bugünkü yazısında Zeyrek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın politikasını destekledi. Zeyrek’in bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

YÜRÜTTÜĞÜ POLİTİKA DOĞRU BİR POLİTİKADIR

Farkındaysanız İran bütün bölge ülkelerindeki ABD üslerine saldırdı ama Türkiye’den uzak durdu.

Bunun iki nedeni var.

1- Böyle bir ortamda Türkiye’yi de karşısına almak istemiyor.

2- Türkiye barışçıl bir pozisyonda kaldı. ABD ve İsrail’in saldırılarını eleştirdi ve İran’la da teması kesmeyip, barışçıl müzakere çabalarını sürdürdü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü bu politika doğru bir politikadır ve bu şekilde sürmelidir.

Türkiye asla karanlık mahfillerin planladığı bu krizin tarafı olmamalıdır.