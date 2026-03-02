Milyonluk duba ihalesi şahane! Mansur Yavaş'ın 'hizmet' videosu bahane
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "trafik sorununu çözüyoruz" diyerek 300 adet duba yatırımıyla ilgili bir video paylaştı ancak başkentte tablo tam tersine döndü.
Sözde çözüm için yollara dizilen milyonluk dubalar, Ankara trafiğini Arap saçına çevirdi. Vatandaşın parasıyla yapılan bu lüks duba yatırımı, başkentliyi yollarda perişan etti.
Duba Değil Çile Hattı
ABB'nin büyük bir başarıymış gibi sunduğu 300 adet duba, sabah ve akşam mesai saatlerinde Başkent trafiğini durma noktasına getirdi. Dubalarla daraltılan yollar nedeniyle sürücüler kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
