SON DAKİKA
Gündem Milyonluk duba ihalesi şahane! Mansur Yavaş'ın 'hizmet' videosu bahane
Gündem

Milyonluk duba ihalesi şahane! Mansur Yavaş'ın 'hizmet' videosu bahane

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "trafik sorununu çözüyoruz" diyerek 300 adet duba yatırımıyla ilgili bir video paylaştı ancak başkentte tablo tam tersine döndü.

Sözde çözüm için yollara dizilen milyonluk dubalar, Ankara trafiğini Arap saçına çevirdi. Vatandaşın parasıyla yapılan bu lüks duba yatırımı, başkentliyi yollarda perişan etti.

Duba Değil Çile Hattı

ABB'nin büyük bir başarıymış gibi sunduğu 300 adet duba, sabah ve akşam mesai saatlerinde Başkent trafiğini durma noktasına getirdi. Dubalarla daraltılan yollar nedeniyle sürücüler kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Derdimiz memleket

Bu nasıl haber, yavaş yavaş Mansur 2019 dan beri bu müthiş proje için ne etüdler ne fizibiliteler yapmıştır. Kişinin hakkını yemeyelim. Her başkanın harcı değildir kabul edin. 100 bin lira yevmiye ile ışıkçı çalıştırmak, hıdırlık tepe merkezli Ankara’ya 2 milyarlık kazık sokmak , ceset torbası karton bardak almak. Yavaş ne dedi “ yol yapmak trafiği çözmez” demek ki bir bildiği varmış. Dubalar yaşa m. yavaş bu Ankaralılar bu seferde akıllanmazlar sa, üçüncü kere aday ol

KURT.

Bir de duba modasi basladi,hic otopark yapalim,uygun ucret ile millet aracini koysun,diyen yok,yolu otopark yap,milleti yol ,zaten hersey aldi basini gitti,belediyelerde,sudan,otoparktan,otobus,tranvaydan vurgun pesinde,hizmet yok,vurgun cok,eser bend deresinde iki ucube beton.
