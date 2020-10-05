Robot devriminde yenilik: Tavanda yürüyen ev robotu

Sanal ortamda gerçekleşen etkinlikte tanıtılan modellerin çoğu, insanlara ev hayatında yardımcı olmak için tasarlandı. Uzun süredir tartışılan yardımcı robot fikrini pratiğe dönüştürmek Japonya gibi ülkelerin ilgisini çoktan çekti. Çünkü bu ülkelerin nüfusu gitgide yaşlanıyor ve ülkelerin çalışan nüfusu azalıyor.

Araştırma Enstitüsünün başlıca tasarımı da evin tavanına monte edilmiş raydan sarkan bir yardımcı robot. Bugüne kadar insanlar, robotların zeminde yuvarlandığını ya da yürüdüğünü tasarladı. Ancak araştırmacılar, tavanda hareket eden robotların önemli avantajlar sağladığını ifade ediyor.

Bu robotların ilk avantajı, evin düzenini daha kısa sürede öğrenebilmesi. Tavandaki raydan sarkan robotların karşısına mutfak masası ya da koltuk gibi eşyalar çıkmıyor. Bu da robotların ev düzenini daha kısa sürede öğrenebilmesini sağlıyor.

Üstelik tavan robotları, kullanılmadığı zamanlarda büzülerek tavanda saklanabiliyor. Böylece, insanların kullandığı alanlarda yer işgal etmiyor.

Toyota şirketinin aktardığına göre robota tezgâh silmeyi öğretmek istiyorsanız, sanal gerçeklik ortamında tezgahınızı silmeniz yeterli. Bu sayede robot, insan davranışlarını idrak edip gerçek dünyada taklit edebilir.