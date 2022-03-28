Roberto Mancini'den Türkiye açıklaması

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na katılamayan iki takımın karşı karşıya geleceği maçla ilgili olarak Roberto Mancini, "İsterdik ki; her iki takım burada final oynasın. Daha farklı bir atmosferde oynansın. Umarım yarın güzel bir maç olur. Güçlü bir Türkiye Milli Takım'ı bekliyorum. Sizlerin yanındayım, arkadaşlarımın, dostlarımın arasındayım. Umarım ki güzel bir maç olsun. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" dedi.

İtalya'nın defans oyuncusu Leonardo Bonucci maçla ilgili soruları yanıtlarken, "Merih Demiral, çok harika bir insan, çok sevdiğim bir kişi. Aynı zamanda muhteşem bir profesyonel. Kendini geliştirmek için Atalanta'ya gitmekle en doğrusunu yaptı. Olumlu bir insan, hayata pozitif bakıyor. Enerji dolu. Onu görünce ilk yapacağım şey ona sarılmak ve konuşmak olacak; ama maç başladıktan sonra rakip olacağız" ifadelerini kullandı.