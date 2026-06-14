Rize’yi üzen kaza: Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi Fatma Altıparmak ise ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.