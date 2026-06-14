'Türkiye'de cinsiyet değiştirme ilaçlarına erişim son derece kolay' dedi hapis cezası aldı!

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, toplumsal değerlerimizi hedef alan sapkın ideolojilere karşı sergilediği dik duruşun ağır bedelini ödüyor. LGBT lobisinin toplum üzerindeki tahribatına dikkat çeken ve çocuklarımızı, neslimizi korumak adına cinsiyet değiştirme hormonlarına kolay erişimin vahametini dile getiren Civelekoğlu, bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakikat Yolunda Yalnız Bırakıldık!

İnsan fıtratını bozmaya yönelik küresel projelerin ve lobilerin ülkemizdeki faaliyetlerini cesurca deşifre eden Civelekoğlu, uğradığı hukuksuzluk karşısında kendisine destek verilmemesine dikkat çekerek şu sitem dolu ifadeleri kullandı:

"LGBT lobisini eleştirdiğim için, Türkiye'de cinsiyet değiştirme hormonlarına erişimin son derece kolay olduğunu dile getirdiğim için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım. Ne devlet kademelerinden, siyasetten, ne bürokrasiden, ne sivil toplum kuruluşlarından beklediğim desteği göremedim."

"Bu Davada Yalnızsın"

Yaşadığı süreçte kurumsal ve sivil mecralardan beklediği sesi duyamayan Civelekoğlu, Müslüman ferasetinin gereği olarak yaşadığı bu yalnızlığı, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) hadis-i şerifiyle teselli etti:

"Bu din garip gelmiştir, garip gidecektir. Kim olursan ol, bu davada yalnızsın, bir başınasın."

Nesli ifsat eden, aileyi hedef alan ve kutsallarımızı hiçe sayan lobilerin pervasızca faaliyet gösterdiği bir dönemde, hakikatin yanında duranların susturulmaya çalışılması manidar bulundu. İslam toplumunun temel değerlerini müdafaa etmek, Civelekoğlu şahsında bir kez daha "bedel ödenmesi gereken bir eylem" haline getirildi.

Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu:

"LGBT lobisini eleştirdiğim için, Türkiye'de cinsiyet değiştirme hormonlarına erişimin son derece kolay olduğunu dile getirdiğim için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım.

Ne devlet kademelerinden, siyasetten, ne bürokrasiden, ne sivil toplum kuruluşlarından beklediğim desteği göremedim.

'Bu din garip gelmiştir, garip gidecektir' diyor hadiste Allah'ın Resulü. Kim olursan ol, bu davada yalnızsın, bir başınasın."