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Gündem Ruslarla ortak olup sivilleri katlettiler!
Gündem

Ruslarla ortak olup sivilleri katlettiler!

Yeniakit Publisher
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Ruslarla ortak olup sivilleri katlettiler!

Mali cuntası yüzde 99'unun Müslüman olduğu Timbuktu bölgesinde Rus paralı askerlerle ittifak yapıp sivil halkı katletti.

Mali ordusu ile Rus Afrika Kolordusu (eski Wagner) unsurlarının, ülkenin kuzeyindeki Timbuktu bölgesine bağlı Echelle köyünde gerçekleştirdikleri katliamda çok sayıda sivilin can verdiği belirtildi.

Yerel kaynaklar ve insan hakları savunucularının aktardığı bilgilere göre Mali askerleri ve Rus güçleri, 11 Haziran Perşembe sabahı haftalık pazarın kurulduğu Echelle köyüne girdi.

Yerel insan hakları kuruluşu CD-DPA'nın Genel Sekreteri Tilla Ag Zeini, katliamın pazar yerinin kuşatılmasıyla başladığını söyledi.

 

Zeini, Mali askerleri ve Rus müttefiklerinin daha sonra pazarda bulunan çok sayıda kişiyi infaz ettiği ve tezgahlardaki malları yağmaladığını kaydetti. Olay sırasında herhangi bir çatışma yaşandığına dair bilgi verilmedi.

RFI'nin aktardığına göre söz konusu katliamda en az 15 sivil öldürüldü, CD-DPA ise en az 12 kişinin öldürüldüğünü, bunlar arasında bir kadının da bulunduğunu açıkladı.

Kaynaklar ayrıca ticari mallar yüklü iki aracın ve çok sayıda motosikletin askerler tarafından alıkonulduğunu, bazı araçların ise olay yerinde ateşe verildiğini belirtti.

Bölge, El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'in (CNİM) etkin olduğu alanlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: Mepa News

Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!
Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!

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Mali'de Rusya destekli cunta sivil katliamına devam ediyor!

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Mali'de Rus destekli cuntadan yeni sivil katliamı!

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Mali'de Rus destekli cuntadan yeni sivil katliamı!

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