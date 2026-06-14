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Dünya Washington'da Trump’ın dikta sistemi çöktü: Tabelalardan o isim tamamen silindi
Dünya

Washington'da Trump’ın dikta sistemi çöktü: Tabelalardan o isim tamamen silindi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Washington'da Trump’ın dikta sistemi çöktü: Tabelalardan o isim tamamen silindi

Kendi ismini ve egosunu her fırsatta devletin en köklü kurumlarına dayatmaya çalışan küresel zorba Donald Trump, başkent Washington’da büyük bir hüsrana uğradı. Sanat camiasının iradesini hiçe sayarak başkentin sembol mekanı "Kennedy Center"ın adına kendi soyadını zorla ekleten Trump’a federal mahkemeden tokat gibi bir cevap geldi. Bölge Yargıcı Cooper’ın tarihi kararının ardından, merkezin tabelalarından o küstah ismin tüm fiziksel işaretleri kazınarak söküldü!

Gücü ve parayı elinde bulundurarak her alanı kendi faşizan hegemonyası altına almaya çalışan küresel zorba Donald Trump’ın kültür ve sanat dünyasına yönelik despotik hamlesi federal mahkemenin adalet duvarına çarptı. Sanatçıların onurlu duruşu ve hukukun müdahalesiyle, başkent Washington’ın gözbebeği olan sahne sanatları merkezinden Trump adı adeta sökülerek atıldı.

ABD'de mahkeme kararının ardından başkent Washington'daki sahne sanatları merkezi "Trump John F. Kennedy Center"ın isminden küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı kaldırıldı.

Sahne Sanatları Merkezi'nin yöneticisi Matt Floca, federal mahkemeye yaptığı bilgilendirmede, mahkeme kararına uyduklarını söyledi.

Floca, "Kennedy Center"ın bina ve yerleşkesinde ABD Başkanı Trump'ın adının yer aldığı tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını ifade etti.

“KENEDY CENTER’İN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Beyaz Saray, Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından "Kennedy Center"ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamış, ardından binaya ve mekanın internet sitesine "Trump" ifadesi eklenmişti.

Bu durumun ardından sanat camiasından tepki gelmiş ve "Kennedy Center"da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Chuck Redd, Noel arifesindeki konserinden geri çekilmişti.

Öte yandan şubatta da Trump, merkezin 4 Temmuz'da kapatılacağını ve iki yıl sürecek tadilat çalışmaları kapsamında yeni eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı başlanacağını açıklamıştı.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta "Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi"nin isminden "Trump" ifadesinin çıkarılmasına karar vermişti.

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