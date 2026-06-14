  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e övgü Türk dünyasının ak saçlıları Erdoğan’a kapımız sonuna kadar açık Türkiye’den başka kimsemiz yok Okullar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Eğitim öğretimde yeni yıl takvimi açıklandı Sözde ahlakçı özde ahlaksız: Brüksel’in tasmalısının sicili kabarık BAYKAR’ın lideri Yapay Zekâ Zirvesi’nde konuştu: Teknoloji 'canavar' değil insanlığa anahtar olmalı Yeni yetmelerin “istedim oldu” safsatalarını boşverin! Duanın gücü üzerine yaşanmış bir olay Bakan Gürlek’ten AP’ye tarihi rest: Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır Motorine indirim kapıda Gürsel Tekin’den CHP’nin korsan başkanına tepki! ‘Kurultayda 70 delegeye 70 daire verdim’
Spor Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi
Spor

Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Vincenzo Montella yönetiminde 24 yıl sonra katıldığımız bu dev organizasyonda, sahaya yansıtılan oyun ve özellikle hücum hattındaki etkisiz görüntü, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı. Vincenzo Montella yönetiminde 24 yıl sonra katıldığımız bu dev organizasyonda, sahaya yansıtılan oyun ve özellikle hücum hattındaki etkisiz görüntü, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

 

Beklentilerin Çok Altında Bir Performans

Maç boyunca kalesinde gördüğü iki gole (Irankunda ve Metcalfe) karşılık veremeyen Millilerimizde, hücum organizasyonlarında yaşanan kısırlık dikkat çekti. Özellikle takımın en önemli hücum kozlarından biri olarak görülen Kerem Aktürkoğlu, sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiledi.

Rakip savunmayı aşmakta zorlanan ve hücum hattında pas trafiğinde kopukluklar yaşayan Aktürkoğlu, bireysel yeteneklerini sahaya yansıtmakta büyük sıkıntı yaşadı. Takım genelindeki düşük enerji ve üretkenlik eksikliği, Kerem'in de oyununa doğrudan yansıdı.

 

"Taraftarlarımız Kusura Bakmasın"

Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sergiledikleri oyuna ve alınan sonuca dair sessizliğini bozdu. Taraftarlardan özür dileyen yıldız oyuncu, şunları kaydetti:

"Bugün burada çok daha farklı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyorduk. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık, oyunun kontrolünü bir türlü elimize alamadık. Beklentilerin farkındayız ve bugün sergilediğimiz performansın hem kendimize hem de bizi destekleyenlere yakışmadığını biliyoruz. Tüm taraftarlarımızdan kusura bakmasınlar diyorum."

 

Şimdi Ne Olacak?

Turnuvaya puan kayıplarıyla başlamak, D Grubu'ndaki dengeleri bir anda değiştirdi. Milli Takımımız için gruptan çıkma hesapları artık çok daha kritik bir hal aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın, bir sonraki karşılaşmada hücum hattındaki bu tıkanıklığı nasıl çözeceği ve özellikle Kerem Aktürkoğlu gibi kilit isimleri nasıl mental olarak maça hazırlayacağı merakla bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

FİFA güćlü takımları frenliyor olabilir, zayıf takımlar hemen elenip girmesin diye , işin uçunda para var. Her ülkenin binlerçe taraftarı para bırakaçak hepsini baştan silmek biraz aptallık olur herhalde. Onun için FİFA güçlü ve favori takımları frenliyor herhalde. Bizim takımı da herhalde sıkıştırmışlardır. 90 dakika paslaşma rekoru kıran ilk takım ve Ülke biz olmuşuktur herhalde.

Osman

Özür dilemesi iyi bir durum evet ama özür dilenecek duruma düşmemek gerekiyor, 2-0 yenildiğimiz takım bizi yenecek bir durumda değil, hani derlerya boğuluyorsan okyanusta boğul, biz su birikintisinde boğulduk
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23