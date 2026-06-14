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Dünya İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!
Dünya

İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!

Yeniakit Publisher
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İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan!

İsrail'in Orta Doğu'yu kana bulayan işgal politikasının yeni hedefinin Kıbrıs ve Yunanistan olduğu öne sürüldü. Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Tel Aviv yönetiminin Batılı siyonist diasporayla birlikte "Eno-Siyonizm" planını devreye soktuğunu belirtti. Hasgüler, Türk düşmanlığı ve "Enosis" söylemiyle kandırılan Rumların, adayı İsrail'e bağlayacak bu sömürge planında figüran yapıldığını açıkladı.

İsrail'in Orta Doğu'yu kana bulayan işgal politikasının yeni hedefinin Kıbrıs ve Yunanistan olduğu öne sürüldü. Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Tel Aviv yönetiminin Batılı siyonist diasporayla birlikte "Eno-Siyonizm" planını devreye soktuğunu belirtti. Hasgüler, Türk düşmanlığı ve "Enosis" söylemiyle kandırılan Rumların, adayı İsrail'e bağlayacak bu sömürge planında figüran yapıldığını açıkladı.

Orta Doğu'da işgal ve saldırı dalgasını sürdüren İsrail'in, Kıbrıs adasını ve Yunanistan’ı sinsice yutmak için planlı bir sömürgeleştirme projesini hayata geçirdiği iddia edildi.

 

İSRAİL’İN 2000 YILLIK İNTİKAM PLANI: "ENO-SİYONİZM" DEVREDE!

Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Avrupa ve ABD'deki siyonist diasporanın iş birliğiyle hazırlanan bu haritanın tarihî ve siyasi perde arkasını deşifre etti.

Prof. Dr. Hasgüler, İsrail'in Kıbrıs hamlelerinin arkasında Rumlarla milattan önce 119 yılına dayanan 2000 yıllık bir hesaplaşma ve travma olduğunu vurguladı. Tarihte Tuzla ile İskele arasında yaşanan kanlı savaşta Yahudilerin Rumlara yenilerek silindiğini hatırlatan Hasgüler, bugünkü ekonomik ve askerî hegemonya çabalarının bu intikam güdüsüyle şekillendiğini; "dinlerin kardeşliği" ve "ekonomik iş birliği" gibi kavramların siyonist sömürgeciliği perdelemek için kullanıldığını belirtti.

 

ENOSİS DİYE YOLA ÇIKAN RUMHALKI SİYONİZMİN FİGÜRANI OLDU

Kıbrıs'ı sömürgeleştirme hedefinin adımlarının 1990'lı yıllarda düşünce kuruluşu görünümlü İsrail iltisaklı yapılar tarafından binlerce akademisyen ve STK üyesinin devşirilmesiyle başladığı ifade edildi. Prof. Dr. Hasgüler, Tel Aviv'in adayı ele geçirmek için tipik bir taktik uyguladığını belirterek süreci şöyle özetledi:

Kıbrıs Rum kesiminin Atina ile birleşme ülküsü olan "Enosis" kavramı, Tel Aviv'in masasında "Eno-Siyonizm"e dönüştü. Bu kavram, Kıbrıs ve Yunanistan'ı doğrudan İsrail'e katma ve sömürgeleştirme hevesinin adıdır.

Rumlara doğrudan siyonizmin askeri olacakları söylenemediği için, onların Türk düşmanlığından beslenen milliyetçi duyguları okşanıyor ve Enosis söylemi kasıtlı olarak yükseltiliyor.

1950'lerde adayı bölme pahasına Enosis için yola çıkan Rumlar, bugün farkında olmadan adayı İsrail'in bir parçası yapacak olan "Eno-Siyonizm" planının figüranlığını yapıyorlar.

 

YUNANİSTAN VE RUM LİDERLİĞİ SİYONİZMİN KUKLASI OLDU

Geçmişte, özellikle PASOK lideri Papandreu döneminde Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile çok yakın ilişkiler kuran ve alabildiğine "Filistinci" bir politika izleyen Yunanistan'ın, bugün tamamen "Netanyahucu" bir çizgiye kaydığı hatırlatıldı.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum halkının bu durumdan aslında rahatsız olduğunu ancak siyasi liderliklerinin tamamen siyonizmin kuklası haline geldiğini belirten Hasgüler, Gazze'deki katliama göz yuman bu şer ittifakının ve "İbrahim Antlaşmaları" modelinin özünde Yahudilik iktidarının ilanı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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