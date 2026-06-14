  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi profesör: 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz' Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan! Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi 14 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar! Dün Halkbank, bugün Akın Gürlek hedefte Ali Karahasanoğlu’ndan AP ve T24 çıkışı: Kuzey Kore'den nükleer ret!
Gündem Başkan Erdoğan'dan, Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu
Gündem

Başkan Erdoğan'dan, Kerkük Valisi Ağa'nın ailesine taziye telefonu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

Anne Heyfa Ağa da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." dedi.

Ağa'nın Ankara'da bulunan cenazesinin Esenboğa Havalimanı'ndan Kerkük'e uğurlanması törenine Zorlu'nun yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı.

Başkan Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.

Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!
Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!

Gündem

Bahçeli, Kerkük’ün ilk Türkmen Valisi Seman Ağa’yı kabul etti!

Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi
Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi

Gündem

Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi

Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! "Ne parçalandık ne de asimile olduk"
Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! “Ne parçalandık ne de asimile olduk”

Gündem

Kerkük’te Türkmen vali dönemi masaya yatırıldı! “Ne parçalandık ne de asimile olduk”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23