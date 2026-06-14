Yahudi profesör: 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz'

Tel Aviv Üniversitesi’nde görevli felsefe profesörü Menachem Lorberbaum 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz.' dedi.

Tel Aviv Üniversitesi’nde görevli felsefe profesörü Menachem Lorberbaum Türkiye'deki sekülerizmin yükselişi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Lorberbaum 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz. Zaten bunu ortaya çıkaran bizleriz. Sabetayist akrabalarımızla onlarca yıl önce oluşturduğumuz ve üzerinde çalıştığımız bir teori idi Türkiye'nin sekülerleşmesi ve başarılı olduğu da açık. Ulusallaşma, milliyetçilik ve epey yükselişe geçen ırkçılık projeleri bizim eserimiz. Milli değerlerinden kopuk ulusçu/millici bir topluluk yarattık. Roma-Osmanlı coğrafyasından mantelite olarak koptular. Orta Asya'yı tek hedef olarak verdik. Bunu kısmen Pakistan'da da başardık' dedi.