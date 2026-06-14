25 yılın ardından şehit oldu

Filistinli esir kurumları, İsrail'in Gilboa Hapishanesi'nde tutulan Filistinli mahkum İmad Racih Serhan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail makamlarının Hayfa doğumlu 47 yaşındaki Serhan'ın ailesine ölüm haberini verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli yetkililer, Serhan'ın "cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu" hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak ölüm öncesindeki sağlık durumu ve olayın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

2001 yılının Ekim ayında tutuklanan Serhan'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, tutukluluğunun ilk yıllarında uzun süreli sorgulamalara ve sistematik işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

Filistinli kurumlar, söz konusu uygulamaların Serhan'ın sağlık durumunda kalıcı hasarlara yol açtığını ve yıllar içinde kalp, damar ve tansiyon rahatsızlıkları geliştirmesine neden olduğunu ifade etti.

Açıklamada, son yıllarda sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı, buna rağmen cezaevi yönetiminin kendisini zor koşullarda tutmaya devam ettiği kaydedildi.

Tıbbi ihmalin yüzünden öldü

Esirler Heyeti ve Esirler Kulübü, Serhan'ı İsrail hapishanelerindeki "tıbbi ihmal ve sistematik işkence politikalarının kurbanlarından biri" olarak nitelendirdi.

Kurumlar, özellikle Gazze'de savaşın başlamasından sonra İsrail hapishanelerinde tutuklulara yönelik uygulamaların daha da ağırlaştığını ileri sürerek işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve uzun süreli tecrit uygulamalarının arttığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin cezaevlerindeki denetim faaliyetlerini yerine getirmesinin engellendiği ve mahkumların aileleriyle iletişim kurmalarının kısıtlandığı iddia edildi.

Filistinli kurumlara göre Serhan'ın ölümüyle birlikte, Ekim 2023'ten bu yana kimlikleri açıklanan Filistinli tutuklu ölümlerinin sayısı 90'a yükseldi.

Aynı açıklamada, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının ise 327'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü, Serhan'ın ölümünden İsrail makamlarını sorumlu tutarak uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçme çağrısında bulundu.

Öte yandan açıklamada, Haziran 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 9 bin 400'den fazla Filistinli tutuklunun bulunduğu, bunların 3 bin 324'ünün idari tutuklu, 1316'sının ise İsrail tarafından "yasadışı savaşçı" olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News