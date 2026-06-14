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Dünya Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin
Dünya

Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin

Yeniakit Publisher
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Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı ve soykırım destekçisi Maliye Bakanı alçak Bezalel Smotrich, sivilleri hedef alan barbarca açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sosyal medya hesabı üzerinden küstah bir paylaşımda bulunan Smotrich, Lübnan’dan İsrail’e atılan her roket veya İHA saldırısına karşılık Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesinde 10 binanın yerle bir edilmesi çağrısını yineledi.

Soykırım destekçisi İsrailli bakanı alçak Smotrich, İsrail'e atılan her roket için Beyrut'ta 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı alçak Bezalel Smotrich, Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakereleri işaret ederek, Hizbullah'ın durumdan faydalanıp İsrail'in kuzeyini vurmasına izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

Terör devleti İsrail'e yönelik her roket veya insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın bombalanması gerektiğini savunan katil Smotrich, bunun hemen bu gece yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan katil İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle terör devleti İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşimlerde sirenler çaldığını bildirdi.

Açıklamada, roketlerin Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail birliklerini hedeflediği belirtilerek, olayda yaralanan olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca İsrail basını, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın sınırdan sızdığını, bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki 2 yerleşimde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

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