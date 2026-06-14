Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yayımladıkları mesajlarla jandarma personeline teşekkürlerini iletti.

Jandarma personelinin yılın ilk 6 ayında asayişten trafik hizmetlerine, arama-kurtarma faaliyetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar sergilediği özverili çalışmalar vatandaş nezdinde geniş yankı buldu.

CİMER'e yapılan binlerce mesajda, "Zor anlarımızda yanımızdaydılar" mesajı ortak vurgu oldu.

Vatandaşlar, özellikle kış aylarında ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için minnetlerini dile getirdi. Erzincan Sakaltutan Geçidi, Bolu Göynük ve Tendürek Geçidi gibi kritik noktalarda mahsur kalan aileler, jandarmanın zamanında müdahalesiyle kurtulduklarını belirtti. Mahsur kalan bir vatandaşın, "Öleceğimizi düşündük. Jandarmanın siren sesleri bize hayat oldu" şeklindeki ifadesi, teşkilatın sahadaki hayati rolünü ortaya koydu.

TEKNOLOJİK İMKANLARLA SUÇLA MÜCADELE

Suçla mücadelede dron ve termal kamera gibi teknolojik imkanların etkin kullanımı da teşekkür mesajlarına yansıdı. Şanlıurfa’da çalınan iş makinelerinin bulunması, Ankara Akyurt ve Eskişehir Alpu’da kaybolan hayvanların dron yardımıyla tespit edilmesi, Konya’da kayıp altın ve paraların sahiplerine teslim edilmesi gibi olaylar vatandaşların takdirini kazandı. Bir vatandaşın, "Sorumlu görevlilerin olduğunu bilmek vatan sevgimizi artırıyor." mesajı dikkat çekti.

DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ SAHADA

Jandarma personelinin toplumsal olaylardaki sağduyulu yaklaşımı ve şefkatli yüzü de mesajlarda öne çıkan bir diğer başlık oldu. Elazığ’da komşular arasında 5 aydır süren bir husumetin jandarma personelinin arabuluculuğuyla sonlandırılması, çocuklara yönelik hassas soruşturmalarda sergilenen pedagojik yaklaşım ve deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri vatandaşlar tarafından övgüyle anlatıldı.

GENÇLERE ROL MODEL OLDULAR

CİMER başvuruları, jandarmanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koydu. Özellikle Konya ve Bilecik gibi illerden gelen mesajlarda, jandarma personelinin sergilediği disiplinli ve saygılı tutumun birçok genci bu mesleği seçmeye teşvik ettiği belirtildi.

Kayak merkezlerinden ücra köy yollarına kadar yurdun her noktasında görev yapan jandarma personeli için gönderilen bu mesajlar, 187 yıllık teşkilatın milletle kurduğu güçlü bağı bir kez daha tescilledi.