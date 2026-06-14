  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle oylama duymadınız: İsviçre'de 'ülke nüfusu' referandumu Jandarma harekete geçti! Trabzon sahilinde esrarengiz cisim 5G abone sayısı 40 milyonu aştı! Bakan Uraloğlu: 6G için hazırlıklar başladı bile Uzman çavuş dehşeti! Kayınpederinin evini basıp 4 kişiyi öldürdü CHP’de kadrolu provokatörler ve devşirmeler de kapı dışarı edilecek Ruslarla ortak olup sivilleri katlettiler! 'Türkiye'de cinsiyet değiştirme ilaçlarına erişim son derece kolay' dedi hapis cezası aldı! Washington'da Trump’ın dikta sistemi çöktü: Tabelalardan o isim tamamen silindi Yahudi profesör: 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz' Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz
Yaşam Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı
Yaşam

Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Jandarma 187 yaşında: CİMER’e teşekkür mesajı yağdı

Jandarma Teşkilatı’nın 187. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar CİMER üzerinden jandarma personeline teşekkür mesajı gönderdi. Yılın ilk yarısında karlı geçitlerde mahsur kalanları kurtaran, kaybolan hayvanları dronlarla bulan ve mahallelerdeki husumetleri bitiren jandarmanın sahadaki çalışmaları, vatandaşların gönderdiği binlerce mesajla kayda geçti.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yayımladıkları mesajlarla jandarma personeline teşekkürlerini iletti.

Jandarma personelinin yılın ilk 6 ayında asayişten trafik hizmetlerine, arama-kurtarma faaliyetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar sergilediği özverili çalışmalar vatandaş nezdinde geniş yankı buldu.

CİMER'e yapılan binlerce mesajda, "Zor anlarımızda yanımızdaydılar" mesajı ortak vurgu oldu.

Vatandaşlar, özellikle kış aylarında ve zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için minnetlerini dile getirdi. Erzincan Sakaltutan Geçidi, Bolu Göynük ve Tendürek Geçidi gibi kritik noktalarda mahsur kalan aileler, jandarmanın zamanında müdahalesiyle kurtulduklarını belirtti. Mahsur kalan bir vatandaşın, "Öleceğimizi düşündük. Jandarmanın siren sesleri bize hayat oldu" şeklindeki ifadesi, teşkilatın sahadaki hayati rolünü ortaya koydu.

TEKNOLOJİK İMKANLARLA SUÇLA MÜCADELE

Suçla mücadelede dron ve termal kamera gibi teknolojik imkanların etkin kullanımı da teşekkür mesajlarına yansıdı. Şanlıurfa’da çalınan iş makinelerinin bulunması, Ankara Akyurt ve Eskişehir Alpu’da kaybolan hayvanların dron yardımıyla tespit edilmesi, Konya’da kayıp altın ve paraların sahiplerine teslim edilmesi gibi olaylar vatandaşların takdirini kazandı. Bir vatandaşın, "Sorumlu görevlilerin olduğunu bilmek vatan sevgimizi artırıyor." mesajı dikkat çekti.

DEVLETİN ŞEFKATLİ ELİ SAHADA

Jandarma personelinin toplumsal olaylardaki sağduyulu yaklaşımı ve şefkatli yüzü de mesajlarda öne çıkan bir diğer başlık oldu. Elazığ’da komşular arasında 5 aydır süren bir husumetin jandarma personelinin arabuluculuğuyla sonlandırılması, çocuklara yönelik hassas soruşturmalarda sergilenen pedagojik yaklaşım ve deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri vatandaşlar tarafından övgüyle anlatıldı.

GENÇLERE ROL MODEL OLDULAR

CİMER başvuruları, jandarmanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koydu. Özellikle Konya ve Bilecik gibi illerden gelen mesajlarda, jandarma personelinin sergilediği disiplinli ve saygılı tutumun birçok genci bu mesleği seçmeye teşvik ettiği belirtildi.

Kayak merkezlerinden ücra köy yollarına kadar yurdun her noktasında görev yapan jandarma personeli için gönderilen bu mesajlar, 187 yıllık teşkilatın milletle kurduğu güçlü bağı bir kez daha tescilledi.

 

Devlet çözümsüz bırakmadı! Bakın Cimer'e ne şikayetler gelmiş
Devlet çözümsüz bırakmadı! Bakın Cimer'e ne şikayetler gelmiş

Gündem

Devlet çözümsüz bırakmadı! Bakın Cimer'e ne şikayetler gelmiş

İsteği yerine getirildi: CİMER’e şaşırtan Türk bayrağı talebi
İsteği yerine getirildi: CİMER’e şaşırtan Türk bayrağı talebi

Gündem

İsteği yerine getirildi: CİMER’e şaşırtan Türk bayrağı talebi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23