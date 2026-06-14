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Spor Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti
Spor

Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti

Yeniakit Publisher
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Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti

Genç futbolcu Nestory Irankunda, A Milli Takım karşısında 27'nci dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, Dünya Kupası tarihinde Avustralya adına gol atan en genç futbolcu unvanını da elde etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı ile Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Nestory Irankunda, savunma arkasına yaptığı etkili koşunun ardından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Genç yıldızın golü yalnızca skoru değiştirmekle kalmadı. Nestory Irankunda, attığı golle Avustralya'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü unvanının sahibi oldu.

 

Karşılaşmaya büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, genç yıldızın golüyle geriye düştü. İrankunda'nın hızı ve bitiriciliği Avustralya cephesinde büyük sevince boğarken, tribünlerdeki Avustralyalı taraftarlar da golü coşkuyla kutladı.

Uzun süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Irankunda, Dünya Kupası sahnesinde de adından söz ettirmeyi başardı. Genç futbolcunun tarihi golü, Avustralya futbolunun yeni yıldızı olarak gösterilmesine neden oldu.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Bu maç öncesi ve yine diğer milli maçlar öncesinde vatandaşlarımızın beklentileri çok yüksektildiğinde her zaman sükutu hayale uğruyoruz, ancak hiç ders almıyoruz, aynı yanlışları tekraren yapıyoruz. Demekki maçı kazanmak için topla çok oynamakla olmuyormuş, bunu anladık, bu maçta bekletiler yüksek olması nedeniyle oyuncularımız havaya girdi, nasıl olsa kazanırız mantığı ile ha bire yan toplarla kapalı defansı açmaya çalıştık iki golü de kontradan yedik, inşallah önümüzdeki maçlarda otomatikman beklentilerimiz düşük olduğundan diğer iki maçta süpriz sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum

24 yıl arayla Dünya kupasi

24 yıl öncel dünya kupasında Türkiye o dönemin şampiyonu Brezilya+hakemler karsi maç yapmamis olsaydi Türkiye dünya 3.degil dünya 1.veya 2.Olacaktı bu duruma rağmen o dönemki rkestirmenler haksız yere millileri çok elestirmiskerdu dünya kupasında aynı durumu ev sahibi ABD ile yalilacak maçta ABD+hakemler beklerken daha ilk maçında hemde en umulmadık rakibe magbuliyet gelen gideni aratıyor gelen gidenin eline su dokenez demek bu olsa gerek birinci olacagiz ama herhalde sondan o zaman rakip +hakene karşı oynayıp sahada devlesen milli takima haksız yere ekestirenler bugün bu hiç umulmadık hiç favori olmayan bir takıma karşı bu malubiyete karşı bugün olsalardı eleştirilerinde aceba ne derlerdi
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