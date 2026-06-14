  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöplükte yürekleri dağlayan görüntü! 1 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu Trump'tan tarihi açıklama: Yarın imzalayacağız AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar ‘Bu hizmetlerin bir karşılığı olacak’ Herkes bedel ödeyecek ‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’e övgü Türk dünyasının ak saçlıları Erdoğan’a kapımız sonuna kadar açık Türkiye’den başka kimsemiz yok Okullar ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Eğitim öğretimde yeni yıl takvimi açıklandı Sözde ahlakçı özde ahlaksız: Brüksel’in tasmalısının sicili kabarık BAYKAR’ın lideri Yapay Zekâ Zirvesi’nde konuştu: Teknoloji 'canavar' değil insanlığa anahtar olmalı
Dünya Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz
Dünya

Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore, nükleer silah programından vazgeçmeyeceğini bir kez daha açıkladı. Pyongyang yönetimi, ülkenin nükleer silah sahibi olma statüsünün değiştirilemeyeceğini savundu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik baskılarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD ve ortaklarının Kuzey Kore karşıtı açıklamaları ile nükleer programımızı hedef alan girişimleri, ülkemizin nükleer silah sahibi bir devlet olarak konumunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD ve Güney Koreli yetkililerin Seul'de gerçekleştirdiği Nükleer Danışma Grubu (NCG) toplantısının ardından geldi. Toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı.

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, ABD ve Japonya'dan üst düzey yetkililerin Tokyo'da üçlü bir toplantı yaptığını duyurdu.

Toplantıda, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki son güvenlik gelişmeleri değerlendirildi. Üç ülke, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefi doğrultusunda Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanmasına bağlılıklarını yineledi.

Güney Kore tarafı ayrıca, Koreler arası ilişkilerde gerilimin azaltılması ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taraflar, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunması için üçlü iş birliğinin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının yarattığı tehditlerin ele alındığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliği ve Pyongyang'ın siber faaliyetlerine karşı üç ülke arasındaki koordinasyonun artırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti
Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti

Dünya

Güney Kore'den politika değişikliği! Kuzey Kore adımı dikkat çekti

Tehlike çanları: Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı!
Tehlike çanları: Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı!

Dünya

Tehlike çanları: Kuzey Kore tanımlanamayan cisim fırlattı!

Şi’den 7 yıl sonra kritik Kuzey Kore ziyareti! Dünyanın beklediği konuya hiç girilmedi
Şi’den 7 yıl sonra kritik Kuzey Kore ziyareti! Dünyanın beklediği konuya hiç girilmedi

Dünya

Şi’den 7 yıl sonra kritik Kuzey Kore ziyareti! Dünyanın beklediği konuya hiç girilmedi

Kuzey Kore'den nükleer ret!
Kuzey Kore'den nükleer ret!

Dünya

Kuzey Kore'den nükleer ret!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23