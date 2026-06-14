Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore'ye yönelik baskılarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD ve ortaklarının Kuzey Kore karşıtı açıklamaları ile nükleer programımızı hedef alan girişimleri, ülkemizin nükleer silah sahibi bir devlet olarak konumunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Açıklama, ABD ve Güney Koreli yetkililerin Seul'de gerçekleştirdiği Nükleer Danışma Grubu (NCG) toplantısının ardından geldi. Toplantıda, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarına karşı ortak caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı.

Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, ABD ve Japonya'dan üst düzey yetkililerin Tokyo'da üçlü bir toplantı yaptığını duyurdu.

Toplantıda, Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'daki son güvenlik gelişmeleri değerlendirildi. Üç ülke, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefi doğrultusunda Birleşmiş Milletler yaptırımlarının uygulanmasına bağlılıklarını yineledi.

Güney Kore tarafı ayrıca, Koreler arası ilişkilerde gerilimin azaltılması ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Taraflar, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın korunması için üçlü iş birliğinin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı da toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının yarattığı tehditlerin ele alındığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliği ve Pyongyang'ın siber faaliyetlerine karşı üç ülke arasındaki koordinasyonun artırılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.