Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda kadro seçimleri büyük tartışma oluştururken, en çarpıcı tepki Almanya'dan geldi. Bundesliga ekibi Hoffenheim, mağlubiyetin ardından resmi sosyal medya hesabından milli stoper Ozan Kabak'ı ilk 11'de sahaya sürmeyen Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya olay bir paylaşımla gönderme yaptı. Alman kulübü, ‘Ozan yoksa, zafer yok’ ifadeleriyle Türkiye'deki kadro tartışmalarının fitilini ateşledi.