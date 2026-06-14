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Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!
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Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda kadro seçimleri büyük tartışma oluştururken, en çarpıcı tepki Almanya'dan geldi. Bundesliga ekibi Hoffenheim, mağlubiyetin ardından resmi sosyal medya hesabından milli stoper Ozan Kabak'ı ilk 11'de sahaya sürmeyen Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya olay bir paylaşımla gönderme yaptı. Alman kulübü, ‘Ozan yoksa, zafer yok’ ifadeleriyle Türkiye'deki kadro tartışmalarının fitilini ateşledi.

#1
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Avustralya maçında forma giymemesine göndermede bulunan Hoffenheim, "Ozan yok, zafer yok" ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

#2
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katılığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çaldı.

#4
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

Ay-yıldızlılar, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Avustralya’ya galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Irankunda ve 75’inci dakikada Metcalfe kaydetti.

#5
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

KADRO TARTIŞMA OLUŞTURDU Karşılaşmanın ardından, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sahaya çıkardığı ilk 11 ve sonrasında maç içerisinde verdiği kararlar ile tartışmaların odağı oldu.

#6
Foto - Dünya Kupası'nda kadro çatlağı: Alman kulübünden Ozan Kabak çıkışı!

HOFFENHEIM HESABINDAN ÇARPICI PAYLAŞIM Vincenzo Montella'yı eleştirenler arasında Bundesliga ekibi Hoffenheim da yer aldı. Alman ekibinin resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası’nda Türkiye Milli Takımı’nın Avustralya’ya karşı aldığı mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hoffenheim, forma giymeyen oyuncusu Ozan Kabak’a atıfta bulunarak "Kein Ozan, kein Sieg…" (Ozan yok, zafer yok…) ifadesini kullandı ve paylaşımı "Na, Guten Morgen" (Günaydın) notuyla paylaştı.

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