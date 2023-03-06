Rize'yi fırtına vurdu: Çatılar uçtu!

Kentte sabah saatlerinde itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları yerinden söküldü, ağaçların dalları koptu. Kuvvetli rüzgar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu çatısının bir kısmı koparak okul bahçesine düştü.Binalardan uçuşan yapı malzemeleri ise çevreye saçıldı. Park halindeki araçların üzerine düşen çatı parçalarının yanı sıra sürüklenen dallar, Güneysu-Rize Otoyolu'nu kısmen trafiğe kapattı.

Kara yolları ile belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Kalkandere ve Ardeşen ilçelerine bağlı bazı köylerde de çatı kopmalarının olduğu kaydedildi.

Yetkililer, rüzgar ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.