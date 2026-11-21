Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Böyle zor bir deplasmanda galip gelerek inanılmaz bir efor ortaya koyan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, zor bir deplasmanda galip geldiklerini söyledi.

Uçar, Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli aradan sonraki 2 maçta 4 puan aldıklarını anımsattı.

Amed Sportif Faaliyetler'in iç sahada en çok skor katkısı üreten, iyi bir teknik adama sahip bir takım olduğunun farkında olduklarını belirten Uçar, kazanma parolasıyla Diyarbakır'a geldiklerini ifade etti.

"DİRENÇ GÖSTERDİK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Uçar, şunları kaydetti:

“Maçta ilk 5 dakika Amedspor'un seyirci desteğiyle baskılı başlayacağını biliyorduk. Direnç gösterdik ama ilk 5-6 dakika zorlandığımızı söyleyebilirim. 19. dakikada bulduğumuz gol bizim adımıza direncimizi daha da arttırdı. Sonraki bölümde zaman zaman topa sahip olduğumuz bölümler oldu ama gerçekçi olmak gerekirse Amedspor bizi o anlamda biraz zorladı.”

"OYUNCULARIMI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

İkinci yarıya daha özgüvenli başladıklarını ifade eden Uçar, "45 ila 55 arasında topa sahip olan, oyunu kontrol eden taraf bizdik. 54. dakikada Ali ile bulduğumuz ikinci gol o anlamda bizim direncimizi daha da arttırdı. Ondan sonraki bölümde Besnik hoca daha ofansif hamleler yapmaya çalıştı. Kanat oyuncularımızı ve orta sahamızı değiştirip sonrasında da oyunun son bölümünde daha iyi savunarak bitirdiğimiz bir maç oldu. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Böyle zor bir deplasmanda galip gelerek inanılmaz bir efor ortaya koyan bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum." dedi.

"SON 3 HAFTADA 7 PUAN ALDIK"

Galibiyeti taraftarlarına armağan eden Uçar, amaçlarının taraftarlarının yüzünü güldürebilmek olduğunu belirterek "Son 3 haftada 7 puan aldık. Oyunumuz her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Biz oyun üzerinde kalacağız, oyunu geliştirmeye çalışacağız. İnşallah bu sene tamamlandığında Rizespor taraftarını mutlu edebilecek bir yerde bitirmek istiyorum. İnşallah bugünkü maç bizim daha yukarılara tırmanmamıza vesile olur. Amedspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum." dedi.