Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

Yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla artan olağanüstü talep nedeniyle çip fiyatları son dönemde yükselişte. Apple bu hafta iMac, MacBook, iPad, Vision Pro gibi ürünlerin fiyatının yükseltileceğini açıklamıştı. Apple CEO'su Tim Cook da 17 Haziran'da Wall Street Journal'da yayımlanan röportajında, bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışa karşı çözüm arayışında olduklarını söylemişti. Şirket, CXMT'yi bellek tedarikçisi haline getirerek bu yükü hafifletmek istiyor. Apple'ın Çin'de satılan iPhone'lar için YMTC'den 2022'de çip alma çabaları da tepki çekmişti. Dönemin Senato İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Marco Rubio, "Apple ateşle oynuyor" demişti. Çin'e karşı şahin tutumuyla tanınan Rubio, Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı. ChangXin Memory Technologies (CXMT), Çin'in devlet destekli en büyük bellek (DRAM) ve yarı iletken çip üreticisidir. Yapay zeka ve sunucu donanımlarına yönelik artan küresel talebi karşılamak için yerli üretim bellek teknolojilerine (DDR5, LPDDR5X) odaklanan firma, özellikle Samsung ve SK Hynix gibi küresel devlerin pazar paylarını zorlamasıyla tanınır. Pekin'in 2015'te kurduğu Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi (CIPS), SWIFT'e alternatif olarak çalışıyor.