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Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

ABD'nin kara listesindeki Çinli firma CXMT'den, dev şirket çip satın almak istedi. Bu konuda talep yağarken ilgili süreçte bir karar alınır mı merak konusu oldu. ABD, CXMT'yi Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağı olduğunu iddia ederek kara listeye almıştı. İngiliz Financial Times'a göre dev firma Çinli şirketle çalışmak için Trump yönetiminden izin istiyor...

#1
Foto - Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

ABD'nin kara listesindeki Çinli firma CXMT'den ünlü dev şirket çip satın almaya çalışıyor. Financial Times'ın aktardığına göre yapay zeka devi, CXMT'den bellek yongası satın alabilmek için Donald Trump yönetimiyle irtibat halinde.

#2
Foto - Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

Adlarının paylaşılmaması şartıyla konuşan kaynaklar, Apple yetkililerinin yaklaşık bir ay önce ABD Ticaret Bakanlığı'yla temasa geçtiğini, Washington'da lobicilik faaliyetlerine devam ettiğini söylüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çinli çip üreticileri CXMT ve YMTC'yi Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantılı oldukları gerekçesiyle kara listeye almıştı. ABD ulusal güvenliğini tehdit edebilecek şirketlerin yer aldığı "1260H" diye bilinen bu listenin herhangi bir hukuki bağlayıcılığı yok. Dolayısıyla Apple'ın bu şirketlerden çip almasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.

#3
Foto - Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

Diğer yandan ABD Ticaret Bakanlığı da geçen yıl CXMT'yi yaptırım listesine almayı planlamış ancak Washington ve Pekin arasındaki ticaret görüşmelerinin etkilenmemesi için karar ertelenmişti. Kaynaklara göre bakanlığın böyle bir adım atıp atmayacağı belli değil. Trump yönetiminin de şirketin listeye alınmayacağına dair Apple'a güvence sunmaya yanaşmayabileceği aktarılıyor. Kongre'nin de Apple'ın CXMT'yle iş yapmasına tepki gösterebileceğine dikkat çekiliyor. Temsilciler Meclisi Çin Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı John Moolenaar, şunları söylüyor: Apple'ın Çinli bir askeri şirketle ortaklık kurmayı tercih etmesi ciddi bir hata olur.

#4
Foto - Kara listede olan devden çip alma peşinde olan dev firma Çin’e muhtaç kaldı: Trump’tan izin istiyorlar

Yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla artan olağanüstü talep nedeniyle çip fiyatları son dönemde yükselişte. Apple bu hafta iMac, MacBook, iPad, Vision Pro gibi ürünlerin fiyatının yükseltileceğini açıklamıştı. Apple CEO'su Tim Cook da 17 Haziran'da Wall Street Journal'da yayımlanan röportajında, bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışa karşı çözüm arayışında olduklarını söylemişti. Şirket, CXMT'yi bellek tedarikçisi haline getirerek bu yükü hafifletmek istiyor. Apple'ın Çin'de satılan iPhone'lar için YMTC'den 2022'de çip alma çabaları da tepki çekmişti. Dönemin Senato İstihbarat Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi olan Marco Rubio, "Apple ateşle oynuyor" demişti. Çin'e karşı şahin tutumuyla tanınan Rubio, Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı. ChangXin Memory Technologies (CXMT), Çin'in devlet destekli en büyük bellek (DRAM) ve yarı iletken çip üreticisidir. Yapay zeka ve sunucu donanımlarına yönelik artan küresel talebi karşılamak için yerli üretim bellek teknolojilerine (DDR5, LPDDR5X) odaklanan firma, özellikle Samsung ve SK Hynix gibi küresel devlerin pazar paylarını zorlamasıyla tanınır. Pekin'in 2015'te kurduğu Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi (CIPS), SWIFT'e alternatif olarak çalışıyor.

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