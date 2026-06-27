Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır SUV araç satın almak isteyen birçok otomobil tutkunu; Chery, Skoda, Hyundai ve Kia gibi markaların modellerini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yaparak araçları karşılaştırıyor ve bütçelerine en uygun SUV modelini seçmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, Chery otomotiv şirketinin 27 Haziran 2026 tarihli fiyat listesi incelendiğinde, Yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, Chery yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Peki, indirimin detayları neler?