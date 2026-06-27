  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adı Kuran-ı Kerim’de geçen bu meyveyi yerken dikkat: Duyunca şaşıracaksınız... Gelin siz de bakın ne yapıyor Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık 500 bin sosyal konutta yeni gelişme: Murat Kurum tarihi açıkladı! Sözleşme tarihi belli oldu mu? Kulüpler Birliği toplantısında büyük kavga: ''Senin ağzını burnunu kırarım!'' Yenilenmiş üründe yeni dönem! 14 günlük cayma hakkı geldi Onların yaptığını bile yapamayanlar var: Miniklerin Türk bayrağı ile imtihanı Sinir sisteminde ciddi risk taşıyabilir: Bebek fotoğrafçılığı masum değil! Hiç güvenli değil Unutulmaya yüz tuttu Plastik poşete yenilen zembil aksesuar oldu Havai fişek faciasına inceleme: Patlamada can veren işçi dualarla uğurlandı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Çinli otomobil devi Chery, yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirime gidildiğini duyurdu. İşte Chery Yeni Tiggo 7 araçla ilgili detaylar...

#1
Foto - Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır SUV araç satın almak isteyen birçok otomobil tutkunu; Chery, Skoda, Hyundai ve Kia gibi markaların modellerini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yaparak araçları karşılaştırıyor ve bütçelerine en uygun SUV modelini seçmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, Chery otomotiv şirketinin 27 Haziran 2026 tarihli fiyat listesi incelendiğinde, Yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, Chery yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Peki, indirimin detayları neler?

#2
Foto - Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

CHERY İNDİRİMİ DUYURDU Chery 2025 model yılı Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon SUV araç kampanyalı olarak 2.135.000 TL'den satışa sunuldu. Bunun yanı sıra 2026 model yılı Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon Tiggo 7 SUV araç kampanyalı olarak 2.235.000 TL ve 2026 model yılı Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon Tiggo 7 SUV modeli kampanyalı olarak 2.391.000 TL. Tiggo 7 SUV araçta indirim olması, indirimsiz fiyatını da merak ettirebiliyor. Aşağıda 27 Haziran 2026 tarihli Chery Tiggo 7 SUV fiyat listesi yer alıyor.

#3
Foto - Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

YENİ TIGGO 7 SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2025. Versiyonu: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.270.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.135.000 TL.

#4
Foto - Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Model Yılı: 2026. Versiyonu: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.370.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.235.000 TL.

#5
Foto - Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!

Model Yılı: 2026. Versiyonu: Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.580.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.391.000 TL./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Avrupa borsaları zarar ettirdi
Ekonomi

Avrupa borsaları zarar ettirdi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Uluslararası piyasalarda döviz işlemlerinde ise sakin bir seyir izlendi. ..
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Yağmurdan kaçarken yıldırıma çarpıldı: Tarlanın ortasında feci ölüm
Gündem

Yağmurdan kaçarken yıldırıma çarpıldı: Tarlanın ortasında feci ölüm

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’nde tütün tarlasında aniden bastıran yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 46 yaşındaki çi..
Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü
Gündem

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

Milli ve manevi değerlerin savunucusu yazar Şevki Yılmaz, Akit TV ekranlarında gerçekleştirdiği sarsıcı açıklamalarda, Müslüman gençliğin ev..
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23