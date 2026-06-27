Chery gemileri yaktı: TİGGO 7'de fiyatlar aşağı çekildi!
Çinli otomobil devi Chery, yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirime gidildiğini duyurdu. İşte Chery Yeni Tiggo 7 araçla ilgili detaylar...
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Çinli otomobil devi Chery, yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirime gidildiğini duyurdu. İşte Chery Yeni Tiggo 7 araçla ilgili detaylar...
Türkiye'de sıfır SUV araç satın almak isteyen birçok otomobil tutkunu; Chery, Skoda, Hyundai ve Kia gibi markaların modellerini inceliyor. Fiyat-performans araştırması yaparak araçları karşılaştırıyor ve bütçelerine en uygun SUV modelini seçmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, Chery otomotiv şirketinin 27 Haziran 2026 tarihli fiyat listesi incelendiğinde, Yeni Tiggo 7 SUV modelinin tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, Chery yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Peki, indirimin detayları neler?
CHERY İNDİRİMİ DUYURDU Chery 2025 model yılı Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon SUV araç kampanyalı olarak 2.135.000 TL'den satışa sunuldu. Bunun yanı sıra 2026 model yılı Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon Tiggo 7 SUV araç kampanyalı olarak 2.235.000 TL ve 2026 model yılı Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT versiyon Tiggo 7 SUV modeli kampanyalı olarak 2.391.000 TL. Tiggo 7 SUV araçta indirim olması, indirimsiz fiyatını da merak ettirebiliyor. Aşağıda 27 Haziran 2026 tarihli Chery Tiggo 7 SUV fiyat listesi yer alıyor.
YENİ TIGGO 7 SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Model Yılı: 2025. Versiyonu: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.270.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.135.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.370.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.235.000 TL.
Model Yılı: 2026. Versiyonu: Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT. Fiyatı: 2.580.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.391.000 TL./ kaynak: akşam
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