Genç çoban 70 kiloya yakın tarihi altın buldu!

Çin'de hayvanlarını otlatırken dağlık alanda dolaşan genç bir çoban, sarp kayalıklarda bulduğu altınlarla ülkenin en dikkat çeken arkeolojik keşiflerinden birini gerçekleştirdi.

Tunjungou köyünde yaşayan 25 yaşındaki çiftçi Hei Yun, hayvanlarına yem toplamak amacıyla çıktığı sarp arazide, Tang Hanedanlığı dönemine ait olduğu belirlenen dev bir altın koleksiyonunu keşfetti.

Çoban kayalıklarda tarihi keşife imza attı

Bahar aylarında hayvanları için ot toplamaya çıkan Hei Yun, köy halkının ulaşmakta zorlandığı dik kayalık bölgede çalışırken toprağın altında sert bir cisme rastlamasından sonra daha derinlere inen genç çiftçi, çürümüş bir ahşap kutuyla karşılaştı.

Kutunun kapağını açtığında ise külçeler, bilezikler, altın levhalar ve çeşitli süs eşyalarından oluşan çok sayıda değerli eserle karşılaştı. Bulduğu parçaları tek başına dağdan aşağı indiren Hei Yun, ilk etapta keşfin tarihi değerinin farkına varmadı.

Bulunan eserlerin yerel kooperatifte incelenmesiyle birlikte durumun sıradan bir define olmadığı ortaya çıktı. İlk analizlerde parçaların yüksek saflıkta altından üretildiği ve üzerlerinde antik yazılar bulunduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen arkeoloji ekipleri keşif alanını koruma altına aldı. Yapılan resmi sayımda koleksiyonda toplam 193 eser bulunduğu, bunların toplam ağırlığının ise 68,5 kilogram olduğu açıklandı. Laboratuvar incelemeleri, eserlerdeki altın saflığının yüzde 95'in üzerinde olduğunu ortaya koydu.

Tarihi yazılar dikkat çekti

Arkeolog Tao Zhenggang başkanlığında yürütülen incelemelerde, altın eserlerden birinin üzerinde milattan sonra 758 yılına tarihlenen "Qianyuan Yuan Nian" ibaresi tespit edildi. Bu tarihin, Çin tarihindeki en büyük iç karışıklıklardan biri olarak kabul edilen An Luşan İsyanı dönemine denk geldiği belirlendi.

Uzmanlar, koleksiyonun dönemin resmi görevlilerine ait olabileceğini ve iç savaş sırasında yağmadan korunması amacıyla gizlice saklandığını değerlendiriyor. Hazineyi saklayan kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eserlerin yüzyıllar boyunca gün yüzüne çıkmadığı düşünülüyor.

Müzede sergileniyor

Ulusal kültür varlığı statüsüne alınan tarihi eserlerin bir bölümü bugün Şanşi Müzesi envanterinde ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, kalan parçalar ise ilgili devlet kurumlarının koruması altında muhafaza ediliyor. Bu keşif, Çin'in modern dönem arkeoloji tarihindeki en önemli buluntular arasında gösteriliyor.