  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı
Spor

Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 20:18:00 -
Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.

Futbolculardan Selim Ay, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü aktardı.

Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay