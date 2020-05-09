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Aktüel

Rizeli sanatçılar Anneler Günü dolayısıyla şiir okudu

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:06:49 -
Rizeli sanatçılar Anneler Günü dolayısıyla şiir okudu

RİZE (AA) - Rize Valiliği, "Anneler Günü" dolayısıyla Rizeli sanatçıların şiir okuduğu bir video yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, Anneler Günü'nün önemine vurgu yapmak amacıyla "Sanatçılardan Rizeli annelerimize" başlıklı video paylaşıldı.

Videoda, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin'in yanı sıra Rizeli sanatçılar Altay, Davut Güloğlu, İsmail Türüt, Sinan Özen, Hülya Polat ve Mustafa Topaloğlu, Tacettin Şimşek'in "Anne" adlı şiirini seslendirdi.

Ayrıca, videoda Vali Çeber'in, "Yüreklerindeki ucu bucağı bulunmayan hesapsız ve katıksız sevgileriyle dünyalarımızı güzelleştiren dua kapımız annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ahirete intikal eden annelerimizi rahmet, minnetle ve şükranla yad ediyorum." ifadeleri de yer aldı.

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