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Gündem Rize'de vahşet! 4 yaşındaki kızını camdan attı! Cani anneden haber var
Gündem

Rize'de vahşet! 4 yaşındaki kızını camdan attı! Cani anneden haber var

Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 13:58:00 -
Rize'de vahşet! 4 yaşındaki kızını camdan attı! Cani anneden haber var

Rize'de 4 yaşındaki kızını 6. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi.

 

12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, Emine-Medet Havuz çiftinin çocukları 4 yaşındaki Fatma Nur pencereden düşerek ağır yaralandı. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Nur, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

4 yaşındaki kızını atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne Emine Havuz, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 13. duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmada kızını kendisinin atmadığını iddia eden Havuz, tahliyesini istedi. Davada Emine Havuz’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ardından ise ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

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