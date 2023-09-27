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Yerel Rize'de ruhsatsız tabancaları satmak isterken, yakayı ele verdiler
Yerel

Rize'de ruhsatsız tabancaları satmak isterken, yakayı ele verdiler

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:29:00 -
Rize'de ruhsatsız tabancaları satmak isterken, yakayı ele verdiler

Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de 12 ruhsatsız tabancayı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ardeşen Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Ardeşen ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik istihbarat çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yasa dışı imal edilen tabancaları satmak üzere bir araya gelen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve yakalandıkları bölgede yapılan aramada 12 tabanca, 14 şarjör, 6 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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