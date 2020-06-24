  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rize'de maske takmayan 99 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:11:08 -
Rize'de maske takmayan 99 kişiye para cezası verildi

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske zorunluluğuna uymayan 99 kişiye toplam 89 bin 100 lira ceza uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, maske takmanın zorunlu olduğu Rize ve ilçelerindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin denetimlerde anonslar yaparak vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardığı ifade edilen açıklamada, 2 gün süren denetimlerde, maske takmayan 99 kişiye toplam 89 bin 100 lira ceza kesildiği kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı