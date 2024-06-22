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Gündem Rize’de korku dolu anlar! Kamera anbean kaydetti
Gündem

Rize’de korku dolu anlar! Kamera anbean kaydetti

Yeniakit Publisher
2024-06-22 07:00:00 -

Rize’de meydana gelen toprak kayması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rize’de geçmiş yıllarda taş ocağı olarak kullanılan ve şu an da yerinde AFAD ve 112 Acil çağrı merkezinin bulunduğu alanın yamacında toprak kayması meydana geldi.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen toprak kayması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Kameraların kayıtta olduğu esnada yamaçtan kopan taş ve toprak parçaları kayarak aşağıya yuvarlandı.

Bölgenin daha önceden de toprak kayması meydana geldiğinden ötürü terk edilmiş olması ve şeritlerle kapatılmasından ötürü herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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