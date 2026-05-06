Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Darbeci Kays'ın mahkemesi intikam alıyor

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, intikam almaya devam ediyor. Son olarak eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri hakkında, “yabancı kişilere pasaport ve vatandaşlık verilmesini kolaylaştırma” suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi.

Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri hakkında, “yabancı kişilere pasaport ve vatandaşlık verilmesini kolaylaştırma” suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi.

Tunus resmi ajansı TAP’ın yargı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tunus İlk Derece Mahkemesi, kamuoyunda “sahte pasaport ve vatandaşlık dosyası” olarak bilinen davada Bahiri ve diğer sanıklar hakkında 11 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

 

Dava, Bahiri’nin 2012 yılında Adalet Bakanı olduğu dönemde yabancı bir kişi ile eşine Tunus kimlik ve vatandaşlık belgeleri verilmesiyle ilgili suçlamaları kapsıyor.

Mahkeme, Bahiri ile eski güvenlik yetkilisi Fethi el-Beldi hakkında 20’şer yıl hapis cezası verdi.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin oğlu Muaz ile isimleri açıklanmayan firari durumdaki 3 sanık hakkında ise gıyaben 30 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca, isimleri açıklanmayan iki sanığa da 11’er yıl hapis cezası veren mahkeme, tüm sanıklar hakkında 5 yıl süreyle idari kontrol uygulanmasına hükmetti.

 

İslam'ı Anayasa'dan çıkaracak

Darbeci Kays Said, mevcut anayasada yer alan "Tunus'un dini İslam'dır." ibaresine yeni hazırlanan anayasada yer vermeyeceklerini açıklamıştı.

Yorumlar

Vatandaş

Dünyada Adalet yerle bir.

Ahmet

Bu bizlere birseyleri hatırlatıyor.Demekki masada birseyler veriliyor dini İslamdır ibaresi hoooop anayasadan çıkarılıyor.
