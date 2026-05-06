Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Milli Görüş denilince cami akla gelir. İmam Hatip bilinir. Takkeli, sakallı, temiz yüzlü Müslümanlar olarak tanınırlar.

Cami yaptırmak için, İmam Hatip açtırmak için gayret gösterirler.

Milli Görüş denilince bir şey hatırlanmaz: O da cami düşmanlığı.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programındaki “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın en büyük motor fabrikasını mı yapmak dünyanın en büyük camisini mi yapmak?” sözlerine takıldım.

Yanlış mı duydum diye birkaç kez dönüp izledim.

Mahmut Arıkan yukarıdaki sözleri söylüyor.

Yıllardır Erbakan Hoca’nın karşısına bu tür gerekçelerle çıkarlardı.

CAMİ YAPMAK MOTOR YAPMAYA ENGEL DEĞİL

Rahmetli Erbakan her defasında “Cami yapmak gelişmeye engel değil. Cami yapmak motor yapmaya engel değil” diye anlatırdı.

Erbakan Hoca dindar bir insandı. Takkesiz namaz kılmazdı. Ama dünya çapında bir motor hocasıydı. Dindar olmanın motor yapmaya engel olmadığını göstermek için Gümüş Motoru kurmuştu.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili olan “Devrim”i yapmıştı.

Başörtüsü düşmanları bir zamanlar “Ay’a gideceğiz ama başörtüsü engel” dediklerinde Erbakan Hoca, “Sen aya gittin de başörtüsüne mi takıldın?” diye çıkışırdı.

Cami yapan Pakistan’ın atom bombası yapmasını örnek gösterirdi.

ERBAKAN’IN MÜCADELESİ

Erbakan Hoca’nın siyasi mücadelesi, dinin kalkınmaya engel olmadığı üzerine kuruluydu.

Erbakan o tavrıyla bir tezse Mahmut Arıkan onun antitezi olmuş.

Mahmut Bey, siz, Erbakan Hoca’nın mücadelesini anlamadınız mı?

Beş vakit namaz kılan Özdemir Bayraktar, İHA’ları, SİHA’ları yaptı.

Çamlıca Camisi’ni yaptıran Erdoğan aynı zamanda ilk yerli ve milli uçağımız, “KAAN”ı yaptırdı. Şimdi de uçak motorunu üretiyoruz.

Yıllarca dinden rahatsız olanların dindarlara karşı kullandığı argümanları dillendirmek Saadet Partisi Genel Başkanı’na mı kaldı?

CHP BİLE BUNLARI AĞZINA ALMIYOR

Bugün CHP bile bunları ağzına almazken Mahmut Arıkan kimin sözcülüğünü yapıyor?

Siyasetten tasfiye olan SP’nin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Çamlıca Camisi’ne karşı çıkmıştı. Karamollaoğlu, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi’ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir?” diyerek projeyi eleştirmişti.

Oysa Erbakan Hoca hem cami yapmayı hem motor yapmayı teşvik ederdi.

Ayasofya Camisi için “Eğer Ayasofya’da gümbür gümbür ezanlar okunuyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye’de Milli Görüşçüler hâkimdir, inananlar hâkimdir” demişti.

Taksim’e cami yapılması Erbakan’ın hayaliydi.

Erbakan’ın 28 Şubat’ta devrilmesinin bir nedeni Taksim Camisi’ydi.

Erbakan Hoca’nın hayallerini Erdoğan gerçekleştirdi.

Erbakan’ın partisinin genel başkanları ise camiye muhalefet ediyor.

Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları, ‘sizi gidi sizi cami düşmanları’ diye kötekle kovalardı.