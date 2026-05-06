Seyfülislam Kaddafi’nin korumasından dikkat çeken sözler! Suikastın ardından ihanet çıktı

Libya’da şubat ayında öldürülen Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, eski koruma komutanından dikkat çeken açıklamalar geldi.

Eski Ebu Bekir Sıddık Tugayı Komutanı Acmi el-Atiri, yayımladığı görüntülü mesajda, Seyfülislam Kaddafi’nin siyasi sahneden çıkarılmak istendiğini ve bu nedenle hedef alındığını savundu.

Uyarıları ciddiye almadı

Atiri, Seyfülislam ve ailesini birçok kez suikast ihtimali konusunda uyardığını ancak bu uyarıların yeterince ciddiye alınmadığını söyledi.

Kaddafi’nin güvenlik açısından hatalı kararlar aldığını belirten Atiri, özellikle yaşadığı yerin değiştirilmesi ve güvenilir olmayan bazı kişilerle temas kurulmasının büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Atiri’nin açıklamasına göre Seyfülislam Kaddafi, 2017 ile 2019 yılları arasında Libya’nın Zintan kentinde sıkı güvenlik önlemleri altında tutuldu.

Bu süreçte hareketlerinin ve ziyaretçilerinin kontrol edildiğini belirten eski komutan, “O dönem her şey tam kontrol altındaydı ve güvenlik düzeni çok hassas şekilde yürütülüyordu” dedi.

Söz konusu Ebu Bekir Sıddık Tugayı, Seyfülislam Kaddafi’yi 2017 yılında serbest bırakan grup olarak biliniyor.

Sıkı güvenlik kurallarından rahatsızdı

Atiri, Seyfülislam Kaddafi’nin uygulanan sıkı güvenlik kurallarından rahatsız olduğunu ve Zintan’dan ayrılmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra Kaddafi’nin ailesinin onayıyla Kaddafa kabilesine teslim edildiğini belirten Atiri, daha sonra yeniden Zintan’a döndüğünü, ancak bu kez daha az korunan farklı bir yerde kalmayı tercih ettiğini anlattı.

Koruma sayısının ciddi şekilde azaltıldığını söyleyen Atiri, bunun güvenliğini tehlikeye atan kritik bir hata olduğunu ifade etti.

Eski koruma komutanı, Seyfülislam Kaddafi’nin zamanla kendisini güvende hissetmeye başladığını, buna rağmen ciddi tehditlerin farkında olduğunu belirtti.

Atiri, Kaddafi’nin şehir dışındaki hareketlerinde bazen zırhlı ve silahlı araçlarla gönüllü destekçilerin koruması altında seyahat ettiğini söyledi.

Bazı güçleri rahatsız etti

Atiri, Libya Başsavcılığı’nın ve soruşturma ekibinin suikastın ayrıntılarını bildiğini öne sürerek, saldırının arkasında Seyfülislam Kaddafi’yi siyasi sahneden uzaklaştırmak isteyen çevrelerin bulunduğunu iddia etti.

Seyfülislam Kaddafi’nin birçok Libyalı için bir 'sembole' dönüştüğünü söyleyen Atiri, bunun bazı güçleri rahatsız ettiğini savundu.

Suikast hala gizemini koruyor

Saif al-Islam Gaddafi, 3 Şubat’ta Zintan kentindeki ikametgahında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın yavaş ilerlemesi Libya’da eleştirilere yol açarken, Kaddafi’nin avukatları da yetkililerin suikastın arkasındaki isimleri ortaya çıkarmakta başarısız olduğunu savunuyor.

Savunma ekibi, şu ana kadar üç şüphelinin belirlendiğini ancak olayın arkasındaki gerçek organizasyonun hâlâ açığa çıkarılmadığını belirtiyor.